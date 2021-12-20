Появились фото Киева, сделанные через год после победы над врагом во Второй мировой войне - полуразрушенный Крещатик, военные парады и вдохновенные лица молодежи.

Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как выглядела столица 75 лет назад.

Судя по снимкам, в 1946-м году на улице Крещатик еще оставались разрушенные во время Второй мировой войны здания. В то же время город уже вернулся к мирной жизни. В частности, проводились спортивные парады и футбольные матчи.

После работы киевляне расчищали город от разрушений, которые остались после взорванного Крещатика и бомбардировок.

Фото были сделаны на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. Также можно увидеть рынок, Крещатик, Контрактовую площадь и старый Подол.

Пользователи сети прокомментировали снимки, многим они пришлись по душе:

"Очень трогательные фото. Всего три года после освобождения Киева, моего родного города! Щемит на сердце…", "Большое спасибо Вам за то, что храните и нам показываете эти уникальные фото", "Площадь летом была как парк, вся в зелени троллейбусы разворачивались вокруг зеленого кольца, а сейчас все в плитах и голые улицы".

Напомним, о киевской зиме 65 лет назад, как выглядел Подол.

Как Politeka писала, под Киевом увидели редкое явление, фото разлетелись по сети.

Также Politeka сообщала, как выглядела Львовская площадь в Киеве 1930-х годах.