Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как выглядела столица 75 лет назад.
Судя по снимкам, в 1946-м году на улице Крещатик еще оставались разрушенные во время Второй мировой войны здания. В то же время город уже вернулся к мирной жизни. В частности, проводились спортивные парады и футбольные матчи.
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После работы киевляне расчищали город от разрушений, которые остались после взорванного Крещатика и бомбардировок.
Фото были сделаны на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. Также можно увидеть рынок, Крещатик, Контрактовую площадь и старый Подол.
Пользователи сети прокомментировали снимки, многим они пришлись по душе:
"Очень трогательные фото. Всего три года после освобождения Киева, моего родного города! Щемит на сердце…", "Большое спасибо Вам за то, что храните и нам показываете эти уникальные фото", "Площадь летом была как парк, вся в зелени троллейбусы разворачивались вокруг зеленого кольца, а сейчас все в плитах и голые улицы".
Напомним, о киевской зиме 65 лет назад, как выглядел Подол.
Как Politeka писала, под Киевом увидели редкое явление, фото разлетелись по сети.
Также Politeka сообщала, как выглядела Львовская площадь в Киеве 1930-х годах.