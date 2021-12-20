Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня, 20 декабря, в Киеве будет идти снег, а термометры будут показывать от -2 до 0 градусов.
Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
С понедельника на вторник ударят морозы до -13 градусов.
Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.
Завтра, 21 декабря, температура воздуха днем будет около -9 градусов. Согласно прогнозу, морозы будут держаться до пятницы, 24 декабря
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К слову, синоптики рассказали, какие сюрпризы может принести новогодняя ночь жителям столицы.
Новогодняя ночь в Киеве, скорее всего, будет морозной, а к утру возможен снег. Согласно прогнозам синоптиков, 31 декабря в столице ожидается -3 градуса, а ночью похолодает примерно до -5 градусов.
При этом на 1 и 2 января в прогнозе указан снег при температуре -1..-2 градуса.
Несмотря на то, что в данный момент нельзя с полной уверенностью полагаться на прогноз погоды, снежный прогноз с отсутствием сильных морозов не может не радовать.
Напомним, что зима и осень разделят Украину пополам, непогода добьет украинцев: где будет холодно.
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