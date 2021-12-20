В Киеве возле станции метро "Академгородок" внезапно скончался мужчина на тротуаре.

20 декабря у выхода на улицу Ефремова посреди тротуара умер мужчина, сообщает Телеканал "Киев".

Очевидцы говорят, что мужчина мог отравиться фальсифицированным алкоголем из "наливайки" возле остановки.

"Рядом с местом происшествия находится белый киоск-наливайка. Жители отмечают, что там регулярно такое происходит", — говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины пока неизвестна, сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что жуткий инцидент произошел в четверг вечером, 2 декабря, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина". На месте работали спасатели, полиция и "скорая помощь".

Так, около 17.32 на линию "101" поступило сообщение, что на первый путь под прибывающий поезд попал человек. Спасатели деблокировали пострадавшую девушку и передали медикам "скорой помощи".

В Сети появились кадры, на которых видно, как девушка упала под поезд. Она подошла к самому краю, упав на рельсы перед вагоном метро.

Спасатели с помощью медицинских ношей деблокировали пострадавшую. Ее срочно госпитализировали в больницу.

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