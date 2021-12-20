Об этом сообщает Obozrevatel. По состоянию на сейчас, значительный покров снега уже наблюдается на улицах. Водители чистят машины от снега, а жители города фотографируют заснеженный город.
Большая пробка образовалась на участке дороги станции метро "Шулявская" и до пересечении проспекта Степана Бандеры и бульвара Перова. Тянучки в обе стороны образовались на участке дороги от станции метро "Выдубичи" и до Подола.
Движение, также затруднено на Южном мосту и Северном, Дарницком, а также мосту "Метро".
Дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров.
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Стоит отметить, что в Киеве 20 декабря, в связи с похолоданием, начали работать пункты обогрева. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь с понедельника на вторник температура воздуха снизится до 9-11 градусов мороза.
Они находятся в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара.