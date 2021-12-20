В Киеве улицы начало заметать снегом, также в течение вечера прогнозируется резкое снижение температуры от +1°С до -9°С мороза, потому нужно быть осторожнее.

Об этом сообщает Obozrevatel. По состоянию на сейчас, значительный покров снега уже наблюдается на улицах. Водители чистят машины от снега, а жители города фотографируют заснеженный город.

Большая пробка образовалась на участке дороги станции метро "Шулявская" и до пересечении проспекта Степана Бандеры и бульвара Перова. Тянучки в обе стороны образовались на участке дороги от станции метро "Выдубичи" и до Подола.

Движение, также затруднено на Южном мосту и Северном, Дарницком, а также мосту "Метро".

Дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров.

Стоит отметить, что в Киеве 20 декабря, в связи с похолоданием, начали работать пункты обогрева. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь с понедельника на вторник температура воздуха снизится до 9-11 градусов мороза.

Они находятся в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.

Также Politeka сообщала, что под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара.