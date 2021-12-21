В Киеве из-за непогоды на дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.

Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.

Кадры огромных очередей опубликовал телеграм-канал "Киев оперативный".

"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.

К слову, в столице на новогодние и рождественские праздники ожидается настоящая зима – синоптики дали свой прогноз и рассказали о том, какую погоду ждать в Киеве.

В этом году погода сделает подарок - в Киеве в праздничные дни мы увидим настоящую зимнюю сказку со снегом и сильными морозами.



В пятницу, 31 декабря, день будет пасмурны и снежным. В субботу, 1 января 2022 года, в столице также ожидается снежная погода. Температура воздуха -6… -9. Такая же погода будет держаться и до Рождества 7 января.

Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря придут морозы до -30 °C.

Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.