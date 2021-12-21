На Киев вчера, 20 декабря, обрушился снегопад - сегодня город с самого утра утопает в пробках.

Как сообщают жители столицы, добраться из пригорода до метро оказалось настоящей проблемой проблемой.

"Пожалуй, метрополитен - единственный шанс на сегодня попасть вовремя на работу в столице",- пишут в сети.

В Киеве сейчас работают около 300 снегоуборочных автомобилей.

К слову, в Киеве из-за непогоды на дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.

Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.

Кадры огромных очередей опубликовал телеграм-канал "Киев оперативный".

"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря придут морозы до -30 °C.

Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.