Как сообщают жители столицы, добраться из пригорода до метро оказалось настоящей проблемой проблемой.
"Пожалуй, метрополитен - единственный шанс на сегодня попасть вовремя на работу в столице",- пишут в сети.
В Киеве сейчас работают около 300 снегоуборочных автомобилей.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет: "Жду на проекте..."
Винник без утайки раскрыл Осадчей болезнь, из-за которой отменил концерты: "Спал по 18 часов"
Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей: "У нее было прекрасное..."
Анна Богдан попала на семейное торжество "Холостяка" Заливако, кадры: "Ей сегодня 100 лет..."
К слову, в Киеве из-за непогоды на дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.
Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.
Кадры огромных очередей опубликовал телеграм-канал "Киев оперативный".
"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря придут морозы до -30 °C.
Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.