Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Мужчина обратился в Киевскую областную больницу, где было принято решение об изъятии из его желудка интрагастрального баллона, установленного ранее по медицинским показаниям.
Непосредственно перед началом операции и общей анестезии пациента осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84 % при норме 95-100 %.
Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, а ниже 80% — угрожающим функционированию мозга и сердца, врач-анестезиолог приступил к проведению анестезиологического обеспечения.
Хотя прекрасно знал, что при 84% сатурации не разрешено проведение плановых медицинских манипуляций и любые операции запрещены. Халатность и злостное пренебрежение должностными инструкциями привело к трагедии.
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Вследствие ненадлежащего выполнения врачом своих профессиональных обязанностей, у пациента произошла асфиксия и временная остановка сердечной деятельности, что повлекло за собой наступление его смерти.
Анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УК Украины.
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