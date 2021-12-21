На Киев вчера, 20 декабря, обрушился снегопад - город в час-пик утопал в пробках.
Прямо по снежному покрову коммунальщики решили уложить асфальт - видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.
Водитель катка решил утрамбовать участок свежего асфальта на заснеженной дороге.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.
Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.
"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.
Напомним, что черный снег напугал украинцев, люди публикуют фото: "Что с нами делают?".
Как сообщала Politeka, на улицах Египта выпал снег, закрывают школы и порты: видео неожиданного явления.
Также Politeka писала о погоде в Украине на Новый год: какие области встретят праздник со снегом.