На Киев вчера, 20 декабря, обрушился снегопад - город в час-пик утопал в пробках.

Прямо по снежному покрову коммунальщики решили уложить асфальт - видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.

Водитель катка решил утрамбовать участок свежего асфальта на заснеженной дороге.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.

Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.

"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.

Напомним, что черный снег напугал украинцев, люди публикуют фото: "Что с нами делают?".

Как сообщала Politeka, на улицах Египта выпал снег, закрывают школы и порты: видео неожиданного явления.

Также Politeka писала о погоде в Украине на Новый год: какие области встретят праздник со снегом.