В Киеве утром задерживается движение некоторых электричек, троллейбусов и трамваев - это связано как с техническими сбоями, непогодой и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс". Сегодня в столице Украины идет снег, столбики термометров колебаются от -7 до -10 градусов. Из-за непогоды наблюдается в Киеве массовый сбой в работе транспорта.

Задерживается движение троллейбусов:

троллейбусов №16, 18 на Софиевской площади в направлении Майдана Незалежности по техническим причинам.

на Софиевской площади в направлении Майдана Незалежности по техническим причинам. троллейбусов №43, 50 и выезд из депо №14, 15, 38 на бульваре Дружбы Народов от ул. Чешская в направлении ст.м. "Лыбидская" по техническим причинам.

Задерживается движение трамваев:

движение трамваев №22к по ул. Бориспольская – ул. Горбунова по техническим причинам.

по ул. Бориспольская – ул. Горбунова по техническим причинам. движение трамваев № 11, 12, 16, 19 ул. Кирилловская/ул. Сырецкая в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по причине ДТП.

ул. Кирилловская/ул. Сырецкая в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по причине ДТП. движение трамваев №22А, 28, 35 по ул. Хоткевича в направлении ст. м. "Лесная" по техническим причинам.



По техническим причинам также отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315 и 7316. Рейсы электрички в Киеве отменяют уже третий день подряд.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.

Также Politeka сообщала, что под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара.