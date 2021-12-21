Об этом сообщает "Киевпастранс". Сегодня в столице Украины идет снег, столбики термометров колебаются от -7 до -10 градусов. Из-за непогоды наблюдается в Киеве массовый сбой в работе транспорта.
Задерживается движение троллейбусов:
- троллейбусов №16, 18 на Софиевской площади в направлении Майдана Незалежности по техническим причинам.
- троллейбусов №43, 50 и выезд из депо №14, 15, 38 на бульваре Дружбы Народов от ул. Чешская в направлении ст.м. "Лыбидская" по техническим причинам.
Задерживается движение трамваев:
- движение трамваев №22к по ул. Бориспольская – ул. Горбунова по техническим причинам.
- движение трамваев № 11, 12, 16, 19 ул. Кирилловская/ул. Сырецкая в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по причине ДТП.
- движение трамваев №22А, 28, 35 по ул. Хоткевича в направлении ст. м. "Лесная" по техническим причинам.
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По техническим причинам также отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315 и 7316. Рейсы электрички в Киеве отменяют уже третий день подряд.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара.