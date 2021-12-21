В киевском детском саду №543 разгорелся скандал - воспитательница вдруг решила обрезать ему челку и нашла этому поступку странное объяснение.

Об инциденте сообщила мама мальчика Ирина Кульчицкая в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

Женщина забрала сына из садика и сначала не заметила новой "прически" мальчика. Тем более, что ребенок был в шапке. Уже по дороге домой малыш рассказал маме о случившемся. Ирина была в шоке от услышанного и возмущена действиями воспитателя.

Когда Ирина попыталась узнать, зачем педагог такое сделала, то услышала странный ответ. Воспитательница объяснила маме свои действия заботой о ребенке – мол, волосы были слишком длинными.

"Воспитатель считала, что челка длиннее, чем нужно, и мешает ребенку", – ответила женщина на вопрос одного из пользователей о мотивах педагога.

Также воспитательница рассказала маме, что группа ее сына для нее последняя, после она уходит на пенсию. Кроме того, она извинилась.

Поступок воспитательницы возмутил не только маму мальчика, но и пользоателей сети. Они посоветовали жаловаться заведующей садика, в районное управление образования и даже написать заявление в полицию.

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