Об инциденте сообщила мама мальчика Ирина Кульчицкая в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

Женщина забрала сына из садика и сначала не заметила новой "прически" мальчика. Тем более, что ребенок был в шапке. Уже по дороге домой малыш рассказал маме о случившемся. Ирина была в шоке от услышанного и возмущена действиями воспитателя.

Когда Ирина попыталась узнать, зачем педагог такое сделала, то услышала странный ответ. Воспитательница объяснила маме свои действия заботой о ребенке – мол, волосы были слишком длинными.

"Воспитатель считала, что челка длиннее, чем нужно, и мешает ребенку", – ответила женщина на вопрос одного из пользователей о мотивах педагога.

Популярные статьи сейчас

Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"

Муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото

63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон: "Выглядишь на 30"

Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей: "У нее было прекрасное..."

Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Показать еще

школа, дети, ученики, зимние каникулы

Также воспитательница рассказала маме, что группа ее сына для нее последняя, после она уходит на пенсию. Кроме того, она извинилась.

Поступок воспитательницы возмутил не только маму мальчика, но и пользоателей сети. Они посоветовали жаловаться заведующей садика, в районное управление образования и даже написать заявление в полицию.

Напомним, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео: воспитатели обвинили маму.

Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.

Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.