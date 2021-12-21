Об инциденте сообщила мама мальчика Ирина Кульчицкая в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
Женщина забрала сына из садика и сначала не заметила новой "прически" мальчика. Тем более, что ребенок был в шапке. Уже по дороге домой малыш рассказал маме о случившемся. Ирина была в шоке от услышанного и возмущена действиями воспитателя.
Когда Ирина попыталась узнать, зачем педагог такое сделала, то услышала странный ответ. Воспитательница объяснила маме свои действия заботой о ребенке – мол, волосы были слишком длинными.
"Воспитатель считала, что челка длиннее, чем нужно, и мешает ребенку", – ответила женщина на вопрос одного из пользователей о мотивах педагога.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото
63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон: "Выглядишь на 30"
Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей: "У нее было прекрасное..."
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Также воспитательница рассказала маме, что группа ее сына для нее последняя, после она уходит на пенсию. Кроме того, она извинилась.
Поступок воспитательницы возмутил не только маму мальчика, но и пользоателей сети. Они посоветовали жаловаться заведующей садика, в районное управление образования и даже написать заявление в полицию.
Напомним, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео: воспитатели обвинили маму.
Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.
Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.