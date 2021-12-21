В одном из частных детсадов Ирпеня Киевской области вспыхнула драка - на записи с видеокамер видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу.

Об этом сообщают "Вікна-новини". Уточняется, что в Ирпене на Киевщине в частном детском саду на глазах у маленьких детей подрались директриса и воспитательница.

На кадрах видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу. В какой-то момент между ними пробегает маленькая девочка, но даже это не останавливает педагога и ее руководительницу.

По словам воспитательницы, ссора возникла из-за того, что директриса не отдавала ей зарплату — 17 тысяч гривен. Женщина не была оформлена в детском саду, а деньги получала наличными.

Она объяснила, что не пошла выяснять отношения с начальницей подальше от детей из-за того, что в других комнатах нет видеонаблюдения. Воспитательница подчеркнула, что директриса сама напала на нее во время ссоры, а ей пришлось отбиваться.

Со своей стороны директор заявила, что якобы не била свою оппонентку, а только толкала, потому что та не давала ей повесить курточку. Усмирять женщин пришлось поварихе, выбежавшей разнимать их прямо в фартуке.

После инцидента родители начали забирать детей из детского сада. Они также требуют вернуть деньги – 6 тысяч гривен за месячный абонемент в частном учреждении.

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