Об этом сообщают "Вікна-новини". Уточняется, что в Ирпене на Киевщине в частном детском саду на глазах у маленьких детей подрались директриса и воспитательница.
По словам воспитательницы, ссора возникла из-за того, что директриса не отдавала ей зарплату — 17 тысяч гривен. Женщина не была оформлена в детском саду, а деньги получала наличными.
Она объяснила, что не пошла выяснять отношения с начальницей подальше от детей из-за того, что в других комнатах нет видеонаблюдения. Воспитательница подчеркнула, что директриса сама напала на нее во время ссоры, а ей пришлось отбиваться.
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Со своей стороны директор заявила, что якобы не била свою оппонентку, а только толкала, потому что та не давала ей повесить курточку. Усмирять женщин пришлось поварихе, выбежавшей разнимать их прямо в фартуке.
После инцидента родители начали забирать детей из детского сада. Они также требуют вернуть деньги – 6 тысяч гривен за месячный абонемент в частном учреждении.
Напомним, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео: воспитатели обвинили маму.
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