Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В Киеве юнец сломал череп охраннику, потому что тот попросил надеть маску. По факту инцидента открыто уголовное производство.
Все началось с того, что охранник не пускал молодых людей в магазин, поскольку они были без масок. Им не понравилось это. Сначала они начали словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство.
"В магазин пришли какие-то молодые люди, которые провоцировали конфликт, еще и снимали все это на видео. По требованию охранника надеть маску, мужчина отказался и нанес удар охраннику в голову. В результате этого удара у охранника перелом черепа", — говорится в сообщении.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Никитюк, Остапчук и другие отреагировали на награждение Сумской и Борисюка: "Есть чудеса на свете"
Друг Эллерта и экс-кавалер Мишиной слился в нежном поцелуе с красивой брюнеткой на яхте: фото
Украинцы горюют по звезде "Дизель Шоу", чью жизнь оборвала трагедия: "Земля ей пухом"
Анна Богдан попала на семейное торжество "Холостяка" Заливако, кадры: "Ей сегодня 100 лет..."
Стоит отметить, что маски значительно снижают риск заражения коронавирусом. Простая одноразовая трехслойная медицинская маска задерживает 80% частиц.
Потому маски обязательно носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках, почтовых отделениях и других местах массового скопления людей.
Напомним, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео: воспитатели обвинили маму.
Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.
Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.