В центре Киева в одном из магазинов между посетителем и охранником возник конфликт - не пускали молодых людей в магазин, поскольку они были без масок.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В Киеве юнец сломал череп охраннику, потому что тот попросил надеть маску. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Все началось с того, что охранник не пускал молодых людей в магазин, поскольку они были без масок. Им не понравилось это. Сначала они начали словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство.

"В магазин пришли какие-то молодые люди, которые провоцировали конфликт, еще и снимали все это на видео. По требованию охранника надеть маску, мужчина отказался и нанес удар охраннику в голову. В результате этого удара у охранника перелом черепа", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что маски значительно снижают риск заражения коронавирусом. Простая одноразовая трехслойная медицинская маска задерживает 80% частиц.

Потому маски обязательно носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках, почтовых отделениях и других местах массового скопления людей.

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