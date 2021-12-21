В Киеве во вторник, 21 декабря, из-за сложных погодных условий сегодня временно ограничат движение транспорта при въезде в столицу.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В частности, из-за ухудшения погодных условий будет действовать ограничение въезда для крупногабаритного транспорта. Его введут с 17:00 до 22:00, а также с 7:00 до 10:00, 22 декабря.

Ограничения введут до улучшения погодных условий в столице. Водителей грузовиков попросили заранее составить свои маршруты с учетом этой информации.

Также городские власти обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

По техническим причинам также отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315 и 7316. Рейсы электрички в Киеве отменяют уже третий день подряд.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.