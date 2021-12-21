Сейчас готовится план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен.
О дате их контрольного включения сообщат заранее, говорится в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.
Накануне телеканал "Киев" сообщил, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 часов в Киеве будет проведена проверка оповещения с включением электрических сирен "Внимание всем".
Граждан просят не паниковать и сохранять спокойствие.
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К слову, на Киев вчера, 20 декабря, обрушился снегопад - город в час-пик утопал в пробках.
Прямо по снежному покрову коммунальщики решили уложить асфальт.
Водитель катка решил утрамбовать участок свежего асфальта на заснеженной дороге.
На дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытались попасть на работу добираясь на метро.
Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.
"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.
Напомним, что черный снег напугал украинцев, люди публикуют фото: "Что с нами делают?".
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