22 декабря в Соломенском районе Киева под поезд попал мужчина.
По словам машиниста, мужчина шел по путям и не обращал внимание на сигнал. Машинист не смог вовремя остановить транспортное средство.
К сожалению, 32-летний мужчина погиб до приезда скорой.
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Видео с места несчастья можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что трагедия случилась на железнодорожной станции «Березань» в Киевской области, под колеса поезда попала женщина, спасти ее не удалось.
Подробности инцидента сообщает пресс-служба Нацполиции региона и публикует кадры с места.
О происшествии в полицию сообщили около 11 часов утра. Скоростной поезд сообщением «Киев-Харьков» на полном ходу сбил женщину.
От полученных травм 47-летняя жительница Березань погибла.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции. Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.
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