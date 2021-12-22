В Киеве 32-летнего мужчину сбила электричка - он не реагировал на сигналы машиниста.

22 декабря в Соломенском районе Киева под поезд попал мужчина.

По словам машиниста, мужчина шел по путям и не обращал внимание на сигнал. Машинист не смог вовремя остановить транспортное средство.

К сожалению, 32-летний мужчина погиб до приезда скорой.

Видео с места несчастья можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что трагедия случилась на железнодорожной станции «Березань» в Киевской области, под колеса поезда попала женщина, спасти ее не удалось.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба Нацполиции региона и публикует кадры с места.

О происшествии в полицию сообщили около 11 часов утра. Скоростной поезд сообщением «Киев-Харьков» на полном ходу сбил женщину.

От полученных травм 47-летняя жительница Березань погибла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции. Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места

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