Активисты обнаружили загрязнения маслом и другими автомобильными отходами озера возле улиц Луговая и Богатырская в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщается на странице общественной организации «Почайна» в Facebook.

20 декабря сотрудники коммунального предприятия отобрали пробы воды и почистили коллектор.

В ближайшие дни грязь будет вывезена.

"В загрязнении озера подозревается гаражный кооператив. "Шины, палки, смазка. Тяжка судьба маленького озера", - сообщают активисты.

Ранее соощалось, что поиски пропавших мужчин в Сумской области закончились трагедией - появились подробности.

О прекращении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде “Милена”.

Поисковая операция завершена - обнаружены тела погибших.

13 декабря днем мужчины на автомобиле Hyundai Accent уехали рыбачить на озеро Спольне, что в районе села Ображеевка Шосткинского района.

Домой они не вернулись, а их мобильные телефоны были выключены.

Полицейские проводили поисковую операцию, к которой были привлечены спасатели, водолазная служба.

17 декабря в озере Спольном был найден автомобиль «Hyundai Accent», а в нем тела двух мужчин.

Открыто уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.

Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца: тело парня нашли на крыше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.