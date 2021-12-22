Активисты обнаружили загрязнения маслом и другими автомобильными отходами озера возле улиц Луговая и Богатырская в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщается на странице общественной организации «Почайна» в Facebook.
20 декабря сотрудники коммунального предприятия отобрали пробы воды и почистили коллектор.
В ближайшие дни грязь будет вывезена.
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"В загрязнении озера подозревается гаражный кооператив. "Шины, палки, смазка. Тяжка судьба маленького озера", - сообщают активисты.
Ранее соощалось, что поиски пропавших мужчин в Сумской области закончились трагедией - появились подробности.
О прекращении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде “Милена”.
Поисковая операция завершена - обнаружены тела погибших.
13 декабря днем мужчины на автомобиле Hyundai Accent уехали рыбачить на озеро Спольне, что в районе села Ображеевка Шосткинского района.
Домой они не вернулись, а их мобильные телефоны были выключены.
Полицейские проводили поисковую операцию, к которой были привлечены спасатели, водолазная служба.
17 декабря в озере Спольном был найден автомобиль «Hyundai Accent», а в нем тела двух мужчин.
Открыто уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.
Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца: тело парня нашли на крыше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.