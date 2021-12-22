Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Предварительно установлено, что ВАЗ объезжал припаркованный автомобиль и из-за неубранной от снега дороги автомобиль занесло.
В результате этого, ВАЗ выехал на встречную и столкнулся с Ravon, который ехал там. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин. Водителя авто Ravon забрали в ближайшую больницу. Тем временем водитель ВАЗ не пострадал.
На опубликованных кадрах с места ДТП можно увидеть, что произошло лобовое столкновение. Оба автомобиля получили технические повреждения. Другие обстоятельства и причины этого ДТП установят сотрудники полиции.
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С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
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