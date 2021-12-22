Об этом сообщает на странице Фейсбук Центр защиты животных. Собачку привязали возле гупермаркета и оставили умирать на морозе. С ней не было ни записки, ни еды - все человеческое хозяевам чуждо.

Животное несколько часов провело на улице на морозе. Неравнодушные люди сообщили зоозащитникам. Собаку забрали в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины. В самом центре надеются, что хозяева собаки все же найдутся.

"Девочке на фото примерно год. Все же мы надеемся на лучшее. Возможно, ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное, возможно, они его ищут, поэтому если вы узнали эту красотку – сообщите ее хозяевам, что она в Киевской городской больнице ветеринарной медицины", – говорится в сообщении Центра защиты животных.

Стоит отметить, что во вторник, 21 декабря, в Киеве наблюдалось снижение температуры до 13 градусов мороза. Также в этот день шел снегопад. Потому собаке пришлось очень туго на морозе и только неравнодушие киевлян спасло ее жизнь.



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