Об этом сообщили в Телеграм-канале "Школа_1 важливе". В школе №1 Киева отметили, что поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении школы на Делегатском переулке в Шевченковском районе.
На место выехали кинологи, взрывотехники и полицейские. Сейчас проверяют помещения школы и прилегающих к ним территорий, ищут подозрительный предмет. Также возле учебного заведения дежурит скорая помощь и спасатели. Учащиеся и персонал учебных заведений эвакуированы. Родителей просят забрать детей со школы.
"Добрый день, уважаемые родители! Нас уведомила полиция о звонке по заминированию школы. Все службы уведомлены. Дети эвакуированы. Кто может забрать детей, приходите. Сейчас приедут автобусы для обогрева детей", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что За заведомо ложное сообщение о минировании в украинском законодательстве есть уголовная ответственность. За это виновник может лишиться свободы от 4 до 8 лет.
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