Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. О преступлении правоохранители узнали от жительницы Оболони. Женщина рассказала им, что к ней не вернулся ее 34-летний сожитель.
Также она рассказала, что двое неизвестных брызнули ему в лицо из газового баллончика, насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Следователи выяснили, что мужчину удерживают в одном из гаражей в Деснянском районе Киева. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги. Его держали в подвале гаражного бокса сутки. Во время штурма помещения спецназовцы задержали виновных в преступлении.
Фигурантами преступления оказались родственники потерпевшего – бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый. Бывшие родственники потребовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг на сумму 2 тысячи долларов США.
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Следователи готовят задержанным сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения. За совершенное похитителям иностранца грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
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