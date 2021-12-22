Полицейские Киева задержали 4 человек, которые похитили иностранца - у потерпевшего мужчины были связаны веревкой руки и ноги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. О преступлении правоохранители узнали от жительницы Оболони. Женщина рассказала им, что к ней не вернулся ее 34-летний сожитель.

Также она рассказала, что двое неизвестных брызнули ему в лицо из газового баллончика, насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Следователи выяснили, что мужчину удерживают в одном из гаражей в Деснянском районе Киева. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги. Его держали в подвале гаражного бокса сутки. Во время штурма помещения спецназовцы задержали виновных в преступлении.

Фигурантами преступления оказались родственники потерпевшего – бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый. Бывшие родственники потребовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг на сумму 2 тысячи долларов США.

Следователи готовят задержанным сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения. За совершенное похитителям иностранца грозит до пяти лет лишения свободы.

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