В Киеве из-за гололеда за два дня травмировалось более 100 человек - среди пострадавших есть дети.

В Киеве из-за гололеда травмировалось 150 человек, сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает "УНН".

"За 20 декабря из-за гололеда травмировалось 15 человек. За 21 декабря 128 взрослых и 7 детей ”, — сообщила Вишневская.

К слову, на Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач уточнил, чего стоит ожидать от погоды перед Днем святого Николая и на Новый год.

По прогнозам Деркача, накануне праздника Дня Святого Николая, 18 декабря, возможен небольшой мороз, однако днем по всей стране будут наблюдаться преимущественно плюсовые температуры, также возможны осадки, но под ногами не будет хлюпать.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.