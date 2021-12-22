Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В КГГА уточнили, что среди заболевших – 170 детей.
Cреди заболевших:
- 730 женщин в возрасте от 18 до 100 лет;
- 503 человека в возрасте от 18 до 87 лет;
- 84 девочки от 2 месяцев до 17 лет;
- 86 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
В больницы госпитализировали 93 больных коронавирусом и 46 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями. За сутки от коронавируса в Киеве умерло 22 человека (11 женщин от 51 до 87 лет и 11 мужчин от 46 до 90 лет). Тем временем преодолели вирус 2 124 жителя города.
С начала пандемии в Киеве уже 324 046 подтвержденных случаев коронавируса, 8 057 больных умерли, преодолели вирус 303 420
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Всего в Украине среди новых больных – 534 ребенка и 208 медиков. Госпитализировали 2 241 человека, летальных случаев – 301. На утро 22 декабря общее количество заражений достигло 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899.
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