В центре Киева маленькая девочка каталась на горке и случайно выехала на пруд, покрытый льдом, - лед под малышкой сразу же начал трещать.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. В Соломенском районе Киева на озере в парке Отрадный едва не утонула девочка, которая провалилась на льду.

"Посмотрите, что творят дети на Отрадном! С другой стороны озера, ребёнок лет трёх, слетел с обрыва на санках, его родители ели достали, там нет возможности вылезти, высоко, особенно если трещит лед", – говорится в сообщении.

Девочка провалилась под лед и на помощь к ней сразу же пришел мужчина. Спас ребенка неравнодушный прохожий, который вытащил несовершеннолетнюю. Он положил рядом с ребенком лестницу, благодаря которой малышка смогла вылезти на берег.



Стоит отметить, что в ледяной воде человек не выдержит более семи минут. Дальше переохлаждение и помочь ему будет все труднее.

Если вы провалились под лед - то нужно широко расставить руки, попытаться зацепиться за кромки льда и выбираться из воды тем же путем, каким вы сюда пришли. Ни в коем случае не вставать на ноги, отползти подальше от места провала и потом уже потихоньку выходить к берегу.



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