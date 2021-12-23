21 декабря родственники и коллеги Натальи были обеспокоены тем, что она не выходит на связь и обратились в полицию.
Погибшая - адвокат из Кременчуга. На ее теле не выявлено следов насильственной смерти,
Информацию сообщили правоохранителям Киева.
22 декабря сотрудники полиции решили проверить номер, где жила женщина, и обнаружили там ее мертвой.
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Ранее сообщалось, что в одном из центральных районов Киева в мусорных контейнерах было обнаружено человеческое тело.
Как стало известно, части тела были обнаружены в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов. Отдельные части нашел бездомный, который рылся в помойке. По сообщению правоохранителей, найдены все останки тела человека.
На место происшествия сразу выехали патрульные, кинологи сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинской экспертизы.
Были проведены все необходимые оперативные действия, установлены предполагаемые свидетели. По неподтвержденной информации в полиции уже есть подозреваемый в совершении этого жестокого преступления. Сейчас правоохранители направили свои усилия на установление личности погибшего.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
Ранее Politeka писала, что жизнь 24-летнего украинца загадочно оборвалась: это уже не первый такой случай в пограничном отряде.