21 декабря родственники и коллеги Натальи были обеспокоены тем, что она не выходит на связь и обратились в полицию.

Погибшая - адвокат из Кременчуга. На ее теле не выявлено следов насильственной смерти, сообщает издание kiev.segodnya.ua.

Информацию сообщили правоохранителям Киева.

22 декабря сотрудники полиции решили проверить номер, где жила женщина, и обнаружили там ее мертвой.

полиция, полиция Украины

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Ранее сообщалось, что в одном из центральных районов Киева в мусорных контейнерах было обнаружено человеческое тело.

Как стало известно, части тела были обнаружены в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов. Отдельные части нашел бездомный, который рылся в помойке. По сообщению правоохранителей, найдены все останки тела человека.

На место происшествия сразу выехали патрульные, кинологи сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинской экспертизы.

Были проведены все необходимые оперативные действия, установлены предполагаемые свидетели. По неподтвержденной информации в полиции уже есть подозреваемый в совершении этого жестокого преступления. Сейчас правоохранители направили свои усилия на установление личности погибшего.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.

Ранее Politeka писала, что жизнь 24-летнего украинца загадочно оборвалась: это уже не первый такой случай в пограничном отряде.