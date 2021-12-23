Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на Броварском проспекте в районе Международного выставочного центра. Telegram-канал Киев Оперативный опубликовал кадры с места.
Уточняется, что на скользкой дороге произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Chevrolet Lacetti. В результате ДТП водитель последнего авто был зажат между сиденьем и панелью приборов. С помощью гидравлического инструмента потерпевший мужчина был деблокирован и передан медикам скорой помощи.
По предварительной информации медицинская помощь понадобилась троим участникам аварии. На месте ДТП работали медики "скорой", спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.
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С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.