Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве. На место происшествия сразу отправились 11 пожарных и 2 единицы спецтехники.
По словам водителя, он разворачивался в сторону центра столицы, когда увидел, что из-под капота авто начинают валить дым и выныривать языки пламени. Он сразу остановился на обочине, а огонь охватывал машину. После чего мужчина вызвал спасателей.
Прибывшие пожарные сразу приступили к тушению пожара, и в 15:25 возгорание было локализовано, а в 15:30 – ликвидировано.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
"Люди прыгали из окон": кадры и новые подробности огненной трагедии в отеле с детьми под Винницей
Суперфиналистка "Мастер Шеф" спровоцировала бунт в Сети: "Последний сезон, который смотрим"
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
"Мастер Шеф", любимица зрителей вылетела за шаг до суперфинала: "Очень несправедливо"
На видео можно увидеть, что грузовик загорелся возле АЗС, огонь полностью охватил кабину грузовика. По предварительной информации, в автомобиле взорвался баллон ГБО.
Стоит отметить, что в случае даже мелкого возгорания вызывайте пожарную службу. Но и ждать спасения не стоит. На начальном этапе водитель может победить в схватке с огнём.
Правда, для этого ему не обойтись без огнетушителя. Он должен быть исправным и всегда под рукой. Для грузовика подойдёт углекислотный или порошковый огнетушитель объемом от 10 литров, не меньше.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.