Посреди киевской дороги во время движения загорелся грузовой Mercedes - столб огня и черного дыма мгновенно взметнул к небу и стал виден издалека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве. На место происшествия сразу отправились 11 пожарных и 2 единицы спецтехники.

По словам водителя, он разворачивался в сторону центра столицы, когда увидел, что из-под капота авто начинают валить дым и выныривать языки пламени. Он сразу остановился на обочине, а огонь охватывал машину. После чего мужчина вызвал спасателей.

Прибывшие пожарные сразу приступили к тушению пожара, и в 15:25 возгорание было локализовано, а в 15:30 – ликвидировано.

На видео можно увидеть, что грузовик загорелся возле АЗС, огонь полностью охватил кабину грузовика. По предварительной информации, в автомобиле взорвался баллон ГБО.

Стоит отметить, что в случае даже мелкого возгорания вызывайте пожарную службу. Но и ждать спасения не стоит. На начальном этапе водитель может победить в схватке с огнём.

Правда, для этого ему не обойтись без огнетушителя. Он должен быть исправным и всегда под рукой. Для грузовика подойдёт углекислотный или порошковый огнетушитель объемом от 10 литров, не меньше.

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