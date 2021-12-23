В киевском магазине покупатели отказались надевать медицинские маски - конфликт перерос в драку.

В столичном магазине покупатели отказались надевать маски и избили охранника, сообщил “Киев Оперативный”.

Охранник потребовал выполнения карантинных ограничений - «антимасочники» напали на работника магазина и избили его.

Мужчина получил удар по голове - у него диагностировали перелом черепа.

К слову, в Киеве прозвучат сирены - власти столицы прорабатывают план проверок.

Сейчас готовится план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен.

О дате их контрольного включения сообщат заранее.

Накануне телеканал "Киев" сообщил, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 часов в Киеве будет проведена проверка оповещения с включением электрических сирен "Внимание всем".

Граждан просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.

Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.