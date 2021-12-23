В столичном магазине покупатели отказались надевать маски и избили охранника, сообщил “Киев Оперативный”.
Охранник потребовал выполнения карантинных ограничений - «антимасочники» напали на работника магазина и избили его.
Мужчина получил удар по голове - у него диагностировали перелом черепа.
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К слову, в Киеве прозвучат сирены - власти столицы прорабатывают план проверок.
Сейчас готовится план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен.
О дате их контрольного включения сообщат заранее.
Накануне телеканал "Киев" сообщил, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 часов в Киеве будет проведена проверка оповещения с включением электрических сирен "Внимание всем".
Граждан просят не паниковать и сохранять спокойствие.
Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.
Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.
Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.