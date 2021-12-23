Взрослым жителям Киева будет приятно вспомнить места "боевой славы", а тем кто не застал то время - интересно посмотреть, как жили в те времена.

Архивные снимки легендарного ресторана "Закарпатська троянда" были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. Он находился на улице Большая Васильковская, 12 и был любимым местом отдыха киевлян на протяжении долгих лет.

На опубликованных фото 1969 года можно рассмотреть, как выглядел вход в культовое заведение, а также внутренний интерьер. В частности, посетители дегустировали вина за столиками, которые находились в огромных, встроенных в стену, бочках.

"Закарпатська троянда" – заведение с винным погребом сразу же после открытия стало популярным местом. Здесь хранили вина, привезенные из Закарпатской области.

Уникальное место для того времени. Вино можно было дегустировать, не отходя от бочки. Понравившееся покупали в лавке на первом этаже. В холодное время года в заведении готовили фирменные глинтвейны.

Позже хранилище превратили в полноценный ресторан. Из бочек сделали своеобразные кабинки со столиками. Кроме украинских блюд предлагали изысканные блюда европейской кухни.

С гастрономической карты Киева заведение исчезло вместе с развалом СРСР.

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