Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. По данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. В этом году это произошло на три недели позже нормы, что является аномалией.
"20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,2 °С и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше", — рассказали в обсерватории.
Начало метеорологической зимы в Киеве раньше всего фиксировалось 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, позже всего - 29 декабря в 2015 году.
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Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря в Киев придут морозы до -30 °C.
Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
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