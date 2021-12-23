Как сообщили в городской прокуратуре, правоохранители подозревают хищение 5 миллионов гривен на установке новогодней елки на центральном вокзале Киева.
"За 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки. Однако по состоянию на сегодняшний день елки, которая должна быть установлена в фойе еще 17 декабря, нет", - сообщила спикер ведомства Надежда Максимец.
Начаты следственные действия по факту возможного хищения средств.
Ранее сообщалось, какой будет погода на Новый год в Киеве.
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На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.
1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.
После праздников придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
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