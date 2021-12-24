В Киеве подготовили новый порядок работы системы пропусков "Карантин", она будет введена, когда эпидемическая ситуация в городе ухудшится, сообщает КГГА.
"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
К слову, недавно в киевском магазине покупатели отказались надевать медицинские маски - конфликт перерос в драку.
В столичном магазине покупатели отказались надевать маски и избили охранника.
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Охранник потребовал выполнения карантинных ограничений - «антимасочники» напали на работника магазина и избили его.
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Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.
Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.
Также Politeka писала о тысяче за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.