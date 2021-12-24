Работники Соломенского управления полиции Киева разыскивают Неонилу Бенцу 1995 года рождения, сообщает «Киев Оперативный».
Неонила 21 декабря покинула место жительства и исчезла.
Приметы пропавшей: на вид 24-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, глаза зеленые.
Была одета в черную куртку, при себе имела черную сумку.
Если у вас есть какая-ливо информация о пропавшей - сообщите по номеру телефона: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 или 102.
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Ранее сообщалось, что в Киеве на озере под лед провалилась собака, ребенок стал свидетелем происходящего и бросился ей на помощь - но тоже провалился на тонком льду.
Взрослый мужчина увидил это и поспешил на помощь. Он бросил палку и ребенок ухватился за нее. Тем временем собаке удалось выбраться на берег. Собака не убежала, а начала тянуть зубами за палку, чтобы вытащить из воды своего спасителя.
Второй очевидец происшествия собирался броситься на помощь мальчику в воду. Он подбежал к воде и уже снял верхнюю одежду с себя, чтобы прыгнуть к мальчику. Тем временем собака уже вытащила мальчика на берег.
Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке
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