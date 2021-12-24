23 декабря инспекторы устроили массовую проверку в Киеве - стало известно, сколько нарушений карантина зафиксировали в столице.

Так, инспекторы проверили 40 заведений общественного питания, 300 объектов торговли продовольственными товарами, 57 - непродовольственными товарами, учреждение культуры, аптеку, 6 салонов красоты, гостиницу и 5 других заведений бытового обслуживания населения.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева в Facebook.

Специалисты проверили 411 объектов, карантин в Киеве за сутки нарушили 23 раза.

К слову, в Киеве снова могут ввести спецпропуска на транспорт - в КГГА рассказали подробности.

В Киеве подготовили новый порядок работы системы пропусков "Карантин", она будет введена, когда эпидемическая ситуация в городе ухудшится.

"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.

Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала о тысяче за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.