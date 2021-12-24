Так, инспекторы проверили 40 заведений общественного питания, 300 объектов торговли продовольственными товарами, 57 - непродовольственными товарами, учреждение культуры, аптеку, 6 салонов красоты, гостиницу и 5 других заведений бытового обслуживания населения.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева в Facebook.
Специалисты проверили 411 объектов, карантин в Киеве за сутки нарушили 23 раза.
К слову, в Киеве снова могут ввести спецпропуска на транспорт - в КГГА рассказали подробности.
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В Киеве подготовили новый порядок работы системы пропусков "Карантин", она будет введена, когда эпидемическая ситуация в городе ухудшится.
"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.
Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.
Также Politeka писала о тысяче за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.