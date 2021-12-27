Пока родные искали пропавшего без вести, злоумышленники снимали с его банковских карточек деньги - правоохранители вышли на грабителей и задержали их.

Так в убийстве 50-летнего главврача одного из медицинских учреждений Ровенской области подозреваются двое мужчин, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что преступление произошло 20 декабря. Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, работавшему в службе такси, чтобы тот отвез его в отель. В машине находился приятель таксиста - 43-летний гражданин Узбекистана. В какой-то момент мужчины смекнули, что у пассажира могут быть значительные денежные средства при себе.

Машина остановилась и товарищ таксиста пересел на заднее пассажирские сидение, нанося удары главврачу кулаками и стекляной бутылкой. Забрав личные вещи потерпевшего, они вывезли его за город, где оставили умирать в лесополосе со связанными руками и ногами.

Получив информацию от родственников об исчезновении мужчины, полицейские приступили к поискам. Было установлено, что злоумышленники пользовались банковскими картами погибшего. В ходе следственных мероприятий, подозреваемые указали место, где оставили человека.

Расследование продолжается. В скором времени суд вынесет решение о мере пресечения двум подозреваемым в убийстве.

По иданным издания "Ровно вечернее", убитым является председатель правления санатория "Червона Калина" Ярослав Сивый. О смерти брата сообщил в соцсети Руслан Сивый.

"Нелюди убили моего Брата Ярослава. Самого доброго Брата в мире", – написал мужчина, добавив, что это было "банальное ограбление с целью наживы".

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