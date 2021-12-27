В Киеве ищут 15-летную школьницу - стало известно, как она выглядит и во что было одета.

В Киеве разыскивается 15-летняя Таисия Булах, сообщили в Facebook-сообщество "Розыск детей в г. Киев".

В Голосеевском районе исчезла Булах Таисия, 2006 года рождения. Девушка 26.12.2021 ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ранее подростка уже объявляли в розыск, когда ей было 13 и 14 лет.

Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, худощавое телосложение, волосы средней длины.

Таисия была одета в фиолетовую куртку и брюки черного цвета.

С информацией о вероятном местоположении несовершеннолетней просят звонить на спецлинию "102".

Ранее сообщалось, что в Киеве пропала молодая женщина - она ушла из дома и не вернулась.

Работники Соломенского управления полиции Киева разыскивают Неонилу Бенцу 1995 года рождения.

Неонила 21 декабря покинула место жительства и исчезла.

Приметы пропавшей: на вид 24-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, глаза зеленые.

Была одета в черную куртку, при себе имела черную сумку.

Если у вас есть какая-ливо информация о пропавшей - сообщите по номеру телефона: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 или 102.

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