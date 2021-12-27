Инсталяции из авто, изображающие огромные елки, стали уже традиционными для украинских автолюбителей - на этот раз к созданию символа Нового года присоединились в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев", который также опубликовал соответствующее видео. В данном мероприятии использовали более 300 машин.

На видео видно, как владельцы авто расположили свои машины таким образом, чтобы они все вместе напоминали елку. При этом они включили фары и аварийный сигнал.

По словам участников перформанса, на площадке царила радостная новогодняя атмосфера. Автолюбители и их сопровождающие загадывали желания, распевали новогодние песни и развлекались, как могли.

Создавать елку решено было на парковке одного из торгово-развлекательных центров. Чтобы создать праздничную атмосферу, автовладельцы включили фары и аварийные маячки, а также фонарики на своих телефонах. Вышло очень ярко и впечатляюще.

Стоит отметить, что еще одну необычную елку установили в Одесской области. Она была создана из двух тысяч монет. Ее создал автор, который известен памятниками Стиву Джобсу и Героям Небесной Сотни.

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