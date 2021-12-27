Об этом свидетельствуют данные The Weather Channel. В ближайшие 4 дня в Киеве установится довольно морозная погода, но уже 31 декабря в столицу придет теплый атмосферный фронт.

27 декабря в Киеве температура повысится от -7°C до -6°C. Небо будет облачным, но осадков не прогнозируют. По данным метеостанции, утром и днем будет безветренно.

Во вторник и среду, 28 и 29 декабря, температура в Киеве упадет до 10 градусов минус. Также в столицу зайдет мощный циклон, который принесет с собой снегопады и ветер.

30 декабря, в Киеве незначительно потеплеет. В ночные часы будет до 5 градусов мороза, днём не ниже -2 градусов. Также столицу присыпат небольшим снегом.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 31 декабря будет около 2 градусов мороза, днём ожидается до 1 градусов тепла, местами пройдет небольшой снег. В ночь на 1 января столбики термометров в Киеве будут показывать около 1 градуса мороза, днём 1 января будет около 0°. Осадков в этот день не ожидается. А 2 января ожидается дождь.

Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.

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