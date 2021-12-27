Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Около 23 часов патрульные полицейские в селе Чайки получили ориентировку с сообщением об угоне грузовика и ввели план "Перехват". Через час на трассе Киев – Чоп заметили угнанный транспорт.
Водитель ускорился и пытался скрыться от правоохранителей, нарушая ПДД. Подросток почти доехал до столицы, а затем остановил фуру и побежал в лесополосу. В грузовике он покинул свою 17-летнюю спутницу.
Она рассказала, что парень предложил "покататься" и впечатлить ее. Парня задержали около 2:00. Сейчас идет следствие.
"На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Совместными усилиями правоохранительные органы около 2 ночи, вероятно, нашли и задержали 17-летнего похитителя", – сообщили в полиции.
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Статья за угон транспортного средства предусматривает минимальную ответственность в виде – ограничения свободы от 3 лет и максимальную – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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