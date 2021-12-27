В воскресенье, 27 декабря, у киевлянки нагло вытащили телефон прямо на входе в подъезд, когда она остановилась, чтобы открыть дверь.

Об этом сообщил портал "Киев оперативный" и опубликовал кадры с места происшествия. Инцидент произошел в 17:00 в ЖК "Патриотика" на Осокорках.

По словами пострадавшей, у нее из кармана вытащили iPhone у входа в подъезд. Судя по видеозаписи, вор сперва пытался обокрасть "жертву" прямо на лестнице, но женщина опустила руку в карман, где были ключи и телефон. Вторая попытка оказалась успешной. Пострадавшей предположила, что вор мог проследить за ней от Новой Почты.

Авторы портала призывают быть осторожными, ведь такие воры не дремлют и охотятся на киевлян.

Также сегодня на станции метро "Лесная" в Киеве неизвестный хотел украсть дефибриллятор, однако сработала сигнализация и вор убежал.

Как отметили сотрудники метрополитена, бокс хранения значительно поврежден. На время проведения ремонта прибор будут хранить у дежурного по станции. Зачем вору понадобился дефибриллятор, остается только догадываться.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

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