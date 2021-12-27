Как сообщили в Фастовском районном управлении полиции, парень переходил колею в запрещенном месте.
Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.
От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
В полиции открыли производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя..."
Звезда "1+1" Таран показала, как закончилась ее поездка во Францию: "Обморожение конечностей и…"
Украинцы смогут использовать «Дію» для получения еще одной выплаты: кому полагается 6300 гривен
ЧП с поездами Укрзализныци, пассажиров пересаживают в автобусы: что произошло
Правоохранители устанавливают причины трагедии.
Ранее сообщалось, что в Киевской области женщину сбил "товарняк" - момент попал на видео.
Трагедия произошла на регулируемом переезде - женщина не обратила внимание на шлагбаумы, очереди из автомобилей и людей, которые ждали пока проедет поезд.
К сожалению, шансов на жизнь у пострадавшей не было, женщина умерла моментально.
"ЧП под Киевом в Тарасовке: "товарняк" переехал женщину. Она умерла на месте, медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают "скорая", полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.
В сети появилось видео трагедии.
Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места
Как сообщала Politeka, "мистическое" ДТП на харьковской трассе, фото: "женщина сама вылезла из авто, но..."
Также Politeka писала, что молодой одессит протаранил билборд и не выжил: авто сложилось в гармошку, кадры.