В Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.

Как сообщили в Фастовском районном управлении полиции, парень переходил колею в запрещенном месте.

Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В полиции открыли производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области женщину сбил "товарняк" - момент попал на видео.

Трагедия произошла на регулируемом переезде - женщина не обратила внимание на шлагбаумы, очереди из автомобилей и людей, которые ждали пока проедет поезд.

К сожалению, шансов на жизнь у пострадавшей не было, женщина умерла моментально.

"ЧП под Киевом в Тарасовке: "товарняк" переехал женщину. Она умерла на месте, медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают "скорая", полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.



В сети появилось видео трагедии.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места

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