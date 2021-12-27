О драке со стрельбой полицейские узнали от свидетелей происшествия около 22:00 26 декабря, сообщает полиция Киевской области.
Выяснилось, что мужчины из двух компаний вышли на улицу подышать воздухом, возникла ссора и один из мужчин получил удар кулаком по лицу. Тогда он побежал в зал ресторана и позвал друзей на помощь.
Толпа начала драться и один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.
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Спустя несколько секунд он выстрелил уже в сторону толпы.
К счастью, пули никого не задели. Злоумышленника задержали. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что 14 декабря, в поселке Вишневое Киевской области прошла спецоперация по задержанию мужчины, стрелявшего в прохожих из пистолета.
Им оказался 37-летний уроженец Луганщины.
Вооруженный гражданин стрелял в сторону людей, затем скрылся в направлении высоток и заперся в одной из квартир.
Силовики срочно ввели спецоперацию и провели штурм квартиры. На месте также работали бойцы спецподразделения КОРД.
Через 4 часа после происшествия квартиры злоумышленника взяли штурмом. В доме напротив полиция обнаружила карабин, пистолет и муляж гранаты.
В настоящее время луганчанин был задержан и помещен в следственный изолятор. За совершение хулиганских действий ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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