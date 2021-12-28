На территории украинской столицы и Киевской области 28 декабря ожидается сильный гололед и густой туман — синоптики дали прогноз погоды и предупредили жителей.

Об этом говорится в сообщении КГГА. 28 декабря, в Киеве стоит ждать тумана с видимостью 300-500 метров, на дорогах прогнозируют сильный гололед.

Объявлен первый уровень опасности. Стоит учитывать данный факт при планировании маршрутов и поездок.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

В период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

Ветер восточный 7-12 м/с, днем по области кое-где метель. Температура воздуха по области ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 8-10°, днем около 5° мороза.

Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.

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