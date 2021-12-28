Об этом заявил председатель Украинской Таксомоторной Ассоциации Андрей Антонюк, передает Новини.LIVE. Нужно быть готовым к тому, что за такси в новогоднюю ночь до пункта назначения придется отдать круглую сумму.
Антонюк уточнил, что такая практика во всем мире — в Европе точно на 50 % такси дороже в новогоднюю ночь.
"В Киеве будет как всегда, в зависимости от баланса спроса и предложения. Таксисты могут выехать с ценами выше на 25 %, а если клиентов будет мало, то цена вырастет еще на 25%”, — добавил Андрей Антонюк.
Самый дешевый проезд по городу с 31 декабря на 1 января составит 300 гривен, а чтобы пересечь Днепр и доехать до елки, готовьтесь отдать минимум 600 гривен.
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Эксперты уверяют, что на скидки в праздничную ночь рассчитывать не стоит: "Скидки будут на такси, когда будет Киев полупустой после Нового года, потому что не будет, кого возить".
Если вы едете компанией в новогоднюю ночь — можно попробовать "скинуться" и тогда выйдет дешевле.
Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.
Как Politeka писала, проезд подорожает до 20 гривен, названа дата.
Также Politeka рассказывала, озвучены причины и новые расценки в такси Киева.