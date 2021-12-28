Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. В Киеве с 1 января 2022 года начнет работать пункт приема новогодних елок и сосен.
Пункт приема новогодних елок и сосен находится на территории базы коммунального предприятия, расположенного на проспекте Освободителей, 6. Праздничные деревья отправят на переработку.
"После приема новогодней красавицы, мы перерабатываем ее на щепу, весной используем ее в производственных нуждах, в частности мульчирование лунок высаженных деревьев и кустов. Это уменьшает испарение влаги, увеличивает содержание питательных веществ в почве и уменьшает рост сорняков", – уточнили в пресс-службе.
Деревья принимаются без упаковки, новогодних украшений и других искусственных материалов.
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Для обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет информация о необходимости соблюдения безопасной дистанции и использования защитных масок, а работники предприятий будут использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и защитные перчатки.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве заработали ярмарки по продаже елок: где и за сколько можно купить новогоднее дерево.
Также Politeka сообщала, что в Киеве водители создали новогоднюю елку, использовав 300 авто: фото необычной зимней красавицы.