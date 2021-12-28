Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, дочь старушки рассказала сотрудникам полиции, что ее мать ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.
Полицейские нашли пожилую женщину за 30 минут поисков. 83-летняя женщина лежала в поле без верхней одежды.
Сотрудники полиции отнесли женщину домой и вызвали медиков.
По предварительным данным, пенсионерка проживает сама и неоднократно болела.
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Ранее сообщалось, что на днях 27-летняя девушка обнаружила в летней кухне тело своей 73-летней бабушки.
Эксперты во время осмотрапредположили, что женщина погибла от ударов топором по голове.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила информацию экспертов.
Злоумышленник был найден в Харькове в подвальном помещении многоэтажки. Задержанный признался в совершении тяжкого преступления. По его словам, он хотел обокрасть пожилую женщину.
Мужчина спрятался в летней кухне, а когда хозяйка зашла в помещение, набросился на нее с топором.
После расправы злоумышленник искал в доме деньги, но не нашел, тогда он забрал телефон женщины и скрылся.
Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
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