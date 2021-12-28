Село в Киевской области находится за 8 км от ЧАЭС и в 15 км от бывшего райцентра - города Чернобыль.

До аварии в селе проживало 145 жителей, пишет "Slavutich".

Было 94 двора, работал сельский клуб, магазин и пункт приема молока от населения.

Село осталось без людей.

«На улицах можно увидеть остатки плетеных заборов, оплетенные стены домов, простые устройства для домашнего хозяйства и обихода. Дома в селе почти все деревянные, некоторые крыши до сих пор покрыты соломой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине нашли село, где проживает всего два жителя.

На сегодняйший день на грани исчезновения в Украине находится 4684 села.

Одним из таких сел является Великая Хвороща во Львовской области, официально там постоянно проживает девять человек, а по факту всего двое.

Дома заросли густой травой и старыми развесистыми деревьями.

Степан Новосильский один из двух местных жителей Великой Хворощи, мужчина здесь родился и вырос. По его словам, он никогда не был женат и считает себя "вольным козаком".

Степан рассказал , что после войны село было повстанческим, людей несколько раз хотели выселить, но уже в 60-х в каждом доме было по 5-6 детей.

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