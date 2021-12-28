Об этом сообщает ТСН. Семья с двумя детьми попала в аварию и столкнулась с другим авто – от удара машина мгновенно вспыхнула. Отец с сыновьями успел выпрыгнуть из машины. Женщину зажало в салоне, поэтому ее пришлось высвобождать из пылающего авто.
Погасить огонь удалось только тогда, когда на место приехали спасатели. Сейчас все четверо пострадавших находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.
После ДТП в тяжелом состоянии была мама. Она и старший сын оказались в реанимации. Отца с младшим сыном госпитализировали в травматологическое отделение. К счастью, состояние всех пострадавших удалось стабилизировать.
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"У женщины - политравма. У нее закрытая черепно-мозговая травма и тяжелые переломы: перелом таза, ребер. Ее состояние сейчас тяжелое, но стабильное. Старший сын — средней степени тяжести", — рассказал врач-травматолог Андрей Доценко.
У отца и младшего сына диагностировали переломы. Пока неизвестно, когда семья вернется домой.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
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