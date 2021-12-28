Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. В полицию поступило сообщение о том, что был "заминирован" торговый центр Blockbuster Mall. Он расположен по адресу проспект Степана Бандеры, 36 в Киеве.
Меры безопасности приняли после того, как на электронный адрес "Блокбастера" поступило анонимное электронное письмо. В нем злоумышленники сообщили, что по адресу проспект Степана Бандеры якобы должен произойти взрыв.
На место, где возникла угроза взрыва, немедленно прибыли спасатели, полиция, медики, кинологи и взрывотехники. Они начали проверку помещения и территории.
На опубликованном видео можно увидеть, как полиция выводит всех посетителей и сотрудников ТРЦ из здания на улицу.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Леся Никитюк показала, как подготовила свой холостяцкий дом к Новому году: "Осталось..."
Женщины из Одесской области взбунтовались против воинского учета: "Кукушка высохла"
На протяжении последних дней псевдоминеры уже не раз поднимали переполох в столице: 25 декабря они сообщили о минировании моста Патона. А 26 декабря мишенью "шутников" также стал "Блокбастер".
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.