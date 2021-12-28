Анонимы сообщили 28 декабря о якобы минировании - в Киеве срочно эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра "Блокбастер".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. В полицию поступило сообщение о том, что был "заминирован" торговый центр Blockbuster Mall. Он расположен по адресу проспект Степана Бандеры, 36 в Киеве.

Меры безопасности приняли после того, как на электронный адрес "Блокбастера" поступило анонимное электронное письмо. В нем злоумышленники сообщили, что по адресу проспект Степана Бандеры якобы должен произойти взрыв.

На место, где возникла угроза взрыва, немедленно прибыли спасатели, полиция, медики, кинологи и взрывотехники. Они начали проверку помещения и территории.

На опубликованном видео можно увидеть, как полиция выводит всех посетителей и сотрудников ТРЦ из здания на улицу.

На протяжении последних дней псевдоминеры уже не раз поднимали переполох в столице: 25 декабря они сообщили о минировании моста Патона. А 26 декабря мишенью "шутников" также стал "Блокбастер".

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