Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Инцидент произошел в центре Киевва - на улице Крещатик.
По предварительной информации, мужчина пытался догнать грабителей, которые похитили его личные вещи, и неудачно приземлился на кровлю гаража, травмировав себе ногу. Самостоятельно слезть не смог и нуждался в медицинской помощи.
Отмечается, что спасатели КАРС с помощью ковшовых носилок и лестницы сняли пострадавшего с крыши и передали его работникам скорой помощи. Травмированного мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение.
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Стоит напомнить, что делать, если вы ушиблись:
- Ни в коем случае не паникуйте. Постарайтесь меньше двигаться, а лучше сесть или лечь.
- Если повреждена кожа, то ее надо обработать с помощью дезинфицирующих средств. Они не ускорят заживление раны, но уничтожат микробы.
- Затем надо приложить холодный компресс. Сделайте его изо льда или любого продукта из морозилки. Лед рекомендуем обернуть в плотную ткань. Это важно сделать, чтобы не было обморожения.
- Если ушиб сильный и вы не можете двигаться, лучше обратиться к медикам скорой помощи.
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