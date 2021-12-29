В Киеве сотрудница одного из ритуальных бюро попала в скандал - ситуация разрешилась только после того, как пострадавшая обратилась к правоохранителям.

Об этом сообщает "Сегодня". В Киеве ритуальное бюро цинично требовало с женщины деньги, у которой умер отец. Сотрудники угрожали вернуть тело в морг прямо с кладбища.

По словам киевлянки Александры, она вместе с родственниками уже несколько часов находилась на кладбище, для того чтобы похоронить отца. В какой-то момент к ней пришло сообщение от работницы ритуального бюро: "Я возвращаю покойника в морг".

Александра отметила, что эту фирму ей посоветовали санитары, которые приехали на вызов, когда умер ее отец. В самой компании пообещали взять организацию похорон на себя. Семья заплатила 21 тысячу гривен, но чека так и не получила. С этого момента начались неприятности.

Она уточнила, что после того, как они обратились в полицию и правоохранители вмешались в ситуацию, тело отца привезли на кладбище. При этом свидетельство о смерти, даже спустя неделю после похорон, Александра не получила.

Сотрудница бюро пропала. В конторе сказали, что она вообще здесь не работала и никто ничего не может сделать.

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